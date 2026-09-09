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Вестник Бабушкинского района

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Городской психолого-педагогический центр на Ленской проведёт День открытых дверей для семей

12 сентября с 11:00 до 15:00 Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки Москвы проведёт День открытых дверей для семей с детьми.

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