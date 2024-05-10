НЛО над Санкт-Петербургом и Карелией: загадочные следы в небе Елена ГалицкаяНочь на 3 мая 2024 года оставит свой след в истории обсуждений не только для жителей Санкт-Петербурга, но и для некоторых поселков Карелии.