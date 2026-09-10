В Донецке осудили представителя новой «элиты», который оформлял командировки по РФ, чтобы отдыхать в ОАЭ

Соратник главы ДНР Дениса Пушилина, депутат Народного совета ДНР от «Единой России» Андрей Калюжный был приговорён к 1,5 года принудительных работ за фиктивные командировки по России, которые он проводил в реальности в ОАЭ.
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