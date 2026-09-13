Судан: Дроны упали возле аэропорта Дамазин (RSS/HSDZ), медицинской больницы Аль-Салах и заправочной станции в Ад-Дамазине, штат Голубой Нил, в вечерние часы 13 сентября на фоне атак дронов Сил быстрой поддержки (RSF).
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