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Контрафронт

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Судан: Дроны упали возле аэропорта Дамазин (RSS/HSDZ), медицинской больницы Аль-Салах и заправочной...

Судан: Дроны упали возле аэропорта Дамазин (RSS/HSDZ), медицинской больницы Аль-Салах и заправочной станции в Ад-Дамазине, штат Голубой Нил, в вечерние часы 13 сентября на фоне атак дронов Сил быстрой поддержки (RSF).

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