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Стены утеплены, а на балконе по-прежнему холодно: чаще всего проблема прячется вокруг окон и рам

Стены утеплены, а на балконе по-прежнему холодно: чаще всего проблема прячется вокруг окон и рам

Утепление балкона означает не только то, что его застеклили. Теплопотери часто происходят через окна, а не через стены.

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