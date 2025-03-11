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Царьград

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Философ Дугин: Трамп с удовольствием отдаст Украину России

Философ Дугин: Трамп с удовольствием отдаст Украину России

Трамп через месяц-два столкнется с проблемами с Европой и внутри США, после чего с удовольствием отдаст Украину России, заявил директор Института Царьграда философ Александр Дугин.

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