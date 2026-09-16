Мнение: «Лондону самое время думать об обороне против Шотландии и Уэльса, а не о войне с Россией», – Юрий Селиванов

Обозреватель News Front Юрий Селиванов в эфире программы «Мнение» заявил, что Великобритания пытается угрожать России строительством «самого большого со времен Второй мировой войны» военного предприятия, когда реальной проблемой Лондона являются внутренние разногласия с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией.