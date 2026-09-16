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Мнение: «Лондону самое время думать об обороне против Шотландии и Уэльса, а не о войне с Россией», – Юрий Селиванов

Мнение: «Лондону самое время думать об обороне против Шотландии и Уэльса, а не о войне с Россией», – Юрий Селиванов

Обозреватель News Front Юрий Селиванов в эфире программы «Мнение» заявил, что Великобритания пытается угрожать России строительством «самого большого со времен Второй мировой войны» военного предприятия, когда реальной проблемой Лондона являются внутренние разногласия с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией.

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Андрейизменено

При чем тут расстраиваться? За базар кто будет отвечать? Давайте долбить по вооружению свидомитов на заводах их изготовления ... В любой юрисдикции. Шозанах?((( Такое впечатление, что лектор идиот((( звезду смерти он может построить? Селиванов даун?? Графики он видел в 90? И что? Как нам эти графики помогли? И в чем? Страну просрать