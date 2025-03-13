FT: госрасходы в США в феврале достигли $603 млрд, несмотря на усилия Маска

Государственные расходы в США достигли в феврале рекордных значений в $603 млрд, несмотря "на гиперактивную кампанию" ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE), которое возглавляет бизнесмен Илон Маск.
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