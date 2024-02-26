ВСУ потеряли более 420 бойцов на донецком направлении за сутки

РИАМО - 26 фев. ВС РФ на донецком направлении заняли более выгодные позиции и нанесли поражение войскам 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад и 241-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.