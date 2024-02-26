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ВСУ потеряли более 420 бойцов на донецком направлении за сутки

ВСУ потеряли более 420 бойцов на донецком направлении за сутки

РИАМО - 26 фев. ВС РФ на донецком направлении заняли более выгодные позиции и нанесли поражение войскам 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад и 241-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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