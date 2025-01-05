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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко после финала против Полины Кудерметовой: «Очень хочу узнать скорость всех наших ударов сегодня – думаю, мы побили рекорд»

Соболенко после финала против Полины Кудерметовой: «Очень хочу узнать скорость всех наших ударов сегодня – думаю, мы побили рекорд»

Белоруска обыграла в финале Полину Кудерметову со счетом 4:6, 6:3, 6:2. «Поздравляю Полину с впечатляющей неделей.

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