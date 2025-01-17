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Йеллен анонсировала чрезвычайные меры для предотвращения дефолта в США

Йеллен анонсировала чрезвычайные меры для предотвращения дефолта в США

Минфин Соединенных Штатов со вторника, 21 января, начнет принимать чрезвычайные меры, которые нацелены на предотвращение дефолта в связи с достижением предельного уровня госдолга, заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

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