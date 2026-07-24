Происшествия
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Происшествия

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Новгородские полицейские задержали межрегионального наркокурьера, перевозившего более 22 кг марихуаны

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области в ходе реализации оперативной информации, полученной от коллег из ГУНК МВД России, задержали 43-летнего ранее не судимого межрегионального наркокурьера из Подмосковья, перевозившего крупную партию каннабиса.

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