Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО: 14.10.2026

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Клинов, подразделения группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Кушугум Запорожской области.