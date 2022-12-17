Федоров о карьере: «Огромное спасибо Игорю Ивановичу Сечину, его решение кардинально поменяло мою судьбу»

Сергей Федоров поблагодарил Игоря Сечина за изменение в своей судьбе.  Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира выступил с речью, посвященной его принятию в Зал славы отечественного хоккея.

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