После OSIRIS-REx – новая миссия и новый астероид с OSIRIS-APEX

В конце своего семилетнего пути и более чем 6 миллиардов километров зонд НАСА OSIRIS-REx, который в октябре 2020 года собрал большой образец материала с астероида Бенну и 24 сентября прошлого года доставил его обратно на Землю, начал его второе долгое путешествие.