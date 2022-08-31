Славянская доктрина

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Предчувствие Гражданской войны: последняя ошибка Байдена…

Предчувствие Гражданской войны: последняя ошибка Байдена…

Исторические напёрстки Предчувствие Гражданской войны: последняя ошибка Байдена… Когда перед смертью главного советника Рузвельта руководителя «мозгового треста» Белого дома времён Великой депрессии и Второй мировой Гарри Гопкинса спросили, что может разрушить США, он ответил: наручники никогда не должны защёлкнуться на запястьях американского экс-президента, и второе, самое главное: исключите из риторики внутренней политики США слова «расист, нацист и фашист» по отношению к публичным оппонентам.

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