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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

В России хотят отменить налоги для бедных

Минимальная зарплата должна возмещать затраты сил работника и не облагаться НДФЛ. Россияне, чья зарплата равна МРОТ, должны иметь нулевую ставку НДФЛ, заявила ТАСС заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

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