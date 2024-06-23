В России хотят отменить налоги для бедных

Минимальная зарплата должна возмещать затраты сил работника и не облагаться НДФЛ. Россияне, чья зарплата равна МРОТ, должны иметь нулевую ставку НДФЛ, заявила ТАСС заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.
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