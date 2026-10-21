Киев выдвинул новые идеи и предложения во время обсуждения этого вопроса На многосторонних переговорах в норвежском городе Осло США, Украина и Европа выработали согласованную позицию по шагам для урегулирования конфликта и взаимодействию с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.