Киев выдвинул новые идеи и предложения во время обсуждения этого вопроса На многосторонних переговорах в норвежском городе Осло США, Украина и Европа выработали согласованную позицию по шагам для урегулирования конфликта и взаимодействию с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.
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