Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Восток" успешно используют тяжелые промышленные вертолеты, аналогичные украинским беспилотникам "Баба-Яга", для нанесения максимального ущерба Вооруженным силам Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
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