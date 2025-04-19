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30 очков Тайлера Хирро позволили «Майами» обыграть «Атланту» в овертайме и выйти в плей-офф на «Кливленд»

Защитник «Майами» Тайлер Хирро провел на паркете 44 минуты и набрал 30 очков (10 из 21 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 5 из 6 с линии), включая 2 трехочковых в дополнительной 5-минутке, 8 подборов и 7 передач.

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