30 очков Тайлера Хирро позволили «Майами» обыграть «Атланту» в овертайме и выйти в плей-офф на «Кливленд»

Защитник «Майами» Тайлер Хирро провел на паркете 44 минуты и набрал 30 очков (10 из 21 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 5 из 6 с линии), включая 2 трехочковых в дополнительной 5-минутке, 8 подборов и 7 передач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Оренбуржец перевел почти полмиллиона рублей с карты брата и проиграл их на ставках
- Миранчук о сервисе в США: «Мы в России привыкли, что если ты платишь, все должно быть на высоком уровне. Здесь люди не знают, что может быть так, им это нормально»
- Соболенко за рост призовых на «Больших шлемах»: «Топы создают зрелище, нам должны платить больше»
Свежие комментарии