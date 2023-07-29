Об этом редакции журнала “Фокус внимания” рассказал Назар Назаров, юрист по делам особой сложности, правозащитник детей, семьи и материнства.
Как взыскать алименты на ребенка-инвалида
Комментарии
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АА
Аделина Андреева
Очень жаль, что на свете много вот таких горе-отцов, от которых впоследствии страдают дети😞
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1 д.
ИВ
Иль Вина
Дети - это ответственность. Когда начнут это понимать, все станет немного лучше
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16 час.
ОЮ
Олег Юрьев
Обязательно нужно выплачивать алименты.
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8 час.
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