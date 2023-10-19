Способ снизить риск развития рака и деменции нашли ученые из Британии

Чтобы снизить риск развития деменции, достаточно выполнять одно простое действие.Риск развития онкологических заболеваний и слабоумия можно снизить благодаря простому ежедневному действию – быстрой ходьбе.
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