Первый вице-премьер правительства Забайкалья отправился в зону СВО

Сегодня стало известно, что первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров отправился добровольцем в зону специальной военной операции по защите Донбасса, пишет РИА "Новости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии