Работу по установлению акциза на медицинский спирт активизируют

Производство медицинского спирта хотят вывести в белую зону. Об этом первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сказал на пленарном заседании Совфеда 17 апреля.
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