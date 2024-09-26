Автоэксперт Малышева рассказала, что цены на шины с прошлого года поднялись всего на 1–1,5%

Выход иностранных автомобильных марок из России повлиял на цены, но не критично. Представитель компании-поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева рассказала Life, что российские производители уверенно заняли свои позиции на рынке, что поможет подготовить автомобили к зимнему сезону.
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