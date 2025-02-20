Тренер «Зенита» Оливейра о конкурентах: «Назвал бы не только «Спартак» и «Краснодар». Когда говорим, что РПЛ сложна, это действительно так. Все команды трудно обыграть»

– Кто из конкурентов в таблице видится вам опаснее? – Все опасны. Я бы назвал не только «Спартак» и «Краснодар», но и все команды, потому что «Динамо» рядом, мы видели, как играет «Локомотив», ЦСКА поменял систему игры.
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