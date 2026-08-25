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ТСН24

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Студия Анны Козловой: естественная красота, которая экономит время

Студия Анны Козловой: естественная красота, которая экономит время

В 2023 году Анна Козлова оказалась на пороге больших перемен. После декретного отпуска нужно было возвращаться к привычной работе, но внутри всё сильнее хотелось найти своё дело – то, которое будет действительно вдохновлять.

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