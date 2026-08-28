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Политолог назвал плюсы для России от назначения Гросси генсеком ООН

Политолог назвал плюсы для России от назначения Гросси генсеком ООН

Для российской дипломатии важна прозрачность механизмов принятия решений в секретариате ООН и снижение рисков политизации технических вопросов Санкции против России могут быть смягчены, если Рафаэль Гросси станет генеральным секретарем ООН, заявил политолог Юрий Самонкин в интервью "Абзацу".

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