На Украине назвали условие для вступления в ЕС и НАТО

Украине нужно побороть коррупцию, чтобы претендовать на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Такое условие для членства страны в объединениях назвал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
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