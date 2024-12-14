Русский Колоколъ Иллюстрация от Kandinsky 3.1 В подростковые шайки сбиваются не только мальчики, но и девочки.
"Мама, мы популярные! " В подмосковной школе дети боятся ходить в туалеты без электрошокера
Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
это не симптом,это болезнь системы образования и не только в подмосковье. Вопрос советнику по образованию Фурсенко,Ваша идеология в образовании не изменилась, задача школы-воспитать потребителя? С таким воспитанием нет у страны будущего.
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10 час.
ninikooo Митусова
Какой министр образования ( никакой!), такова и вся система в целом. Директора школы и тех учителей, которые отказали девочке в помощи по ее просьбе - уволить, это не педагоги, а случайные люди в школе. А этим сволочи за все эпизоды пусть получат максимальный срок!!! Свой жизненный путь они определили сами. И не вчера. Только вот родители и педагоги не увидели в них ростки нацисток- такие во времена ВОВ в « лагерях зверствовали». Родителям - миллионные штрафы и возмещение ущерба пострадавшей на лечение и моральный ущерб. Славы захотели , на ТВ? В ИТК им будет слава, к которой они шли.
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8 час.
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