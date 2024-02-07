Вашингтон заявил, что не хочет разделения экономик США и Китая

Китайско-американская межправительственная рабочая группа провела консультации в Пекине, на них американские представители заявили, что не намерены обособлять экономики двух стран и хотят видеть здоровые экономические отношения между Вашингтоном и Пекином.
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