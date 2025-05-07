Сотрудники «Петербургского дневника» раздали георгиевские ленты и праздничный номер ко Дню Победы

Акция прошла у станции метро «Парк Победы» Накануне 80-летия Великой Победы руководитель штаба петербургского регионального отделения «Бессмертного полка России» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов вместе с сотрудниками издания раздали прохожим праздничный номер.
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