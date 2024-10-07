В селе Узкий Луг обновили школьный музей благодаря инициативным проектам

Школьный музей в селе Узкий Луг Черемховского района обновили по программе инициативных проектов. Во время рабочей поездки по Черемховскому району село посетил председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии