Space Forge станет пионером в производстве полупроводников в космосе

Британский стартап Space Forge получил 30 миллионов долларов в рамках серии А финансирования, чтобы поддержать свои усилия по созданию и запуску производственного спутника, который может быть использован для создания уникальных материалов для полупроводников и квантовых вычислений.
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