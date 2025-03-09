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Неожиданный конфликт в центре Европы. Что не поделили Франция и Германия?

Неожиданный конфликт в центре Европы. Что не поделили Франция и Германия?

В самом центре Европы разгорелся неожиданный конфликт. Франция и Германия не поделили 150 миллиардов евро, которые Евросоюз собирается направить не развитие обороноспособности.

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