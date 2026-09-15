Медвежий угол
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Медвежий угол

39 021 подписчик

Зеленский сделал заявление после слов Трампа о перемирии. Есть нюанс

Зеленский сделал заявление после слов Трампа о перемирии. Есть нюанс

Автор: Александр Тагиров Украинскому лидеру запретили бомбить русские НПЗ. Но легче нам от этого не станет.

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Профиль пользователя ВладимиР
ВладимиР

После слов недоумка Сикорского о разгроме России за 6 недель, наш высокопоставленный чиновник заявил, что если ляхи дернутся, то они лишатся государственности за 2-3 дня! И это страна, входящая в НАТО! Прогнившая территория 404 ни в НАТО, ни в ЕС, вообще нигде! Может уже, наконец, её лишим государственности! Да и с кокаиновым выродком давно пора кончать!

Профиль пользователя Мария
Мария

Торговля оружием - самый доходный бизнес. Пиндосы озолотились на нашей ВОВ. Теперь опять нашли дураков воевать. Эта война выгодна только пиндосам. По факту получается. что мы опять воюем в интересах Америки.