Автор: Александр Тагиров Украинскому лидеру запретили бомбить русские НПЗ. Но легче нам от этого не станет.
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Какая-то интересная война..... (Это нельзяяяя.а это можно !)
У Трампа своих дел нет. Вечно лезет и отравляет всем жизнь на всей Земле.
Попросил не портить карьеру... шоумен - шоумена.
После слов недоумка Сикорского о разгроме России за 6 недель, наш высокопоставленный чиновник заявил, что если ляхи дернутся, то они лишатся государственности за 2-3 дня! И это страна, входящая в НАТО! Прогнившая территория 404 ни в НАТО, ни в ЕС, вообще нигде! Может уже, наконец, её лишим государственности! Да и с кокаиновым выродком давно пора кончать!
Что интересно,Америка наш главный враг.А Трампа всё больше нам хотят представить как посредника.
Торговля оружием - самый доходный бизнес. Пиндосы озолотились на нашей ВОВ. Теперь опять нашли дураков воевать. Эта война выгодна только пиндосам. По факту получается. что мы опять воюем в интересах Америки.
чОтА как-то мало интересно, что там Трамп, что Зе, - вся вера России в парней на ЛБС, которая (ЛБС) должна закончиться на границе с Европой. тчк.
А кто предоставляет координаты заводов НПЗ? Разве не американцы?Для начала Трампу разобраться в своей политике.