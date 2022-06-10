Дети сотрудников пресс-службы МВД России рассказали о работе своих родителей

10 июня отмечается День пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел. В преддверии профессионального праздника дети сотрудников пресс-центра Министерства внутренних дел побывали у родителей на работе, а потом поделились своими мыслями о том, чем занимаются их мамы и папы, и поразмышляли, каким должен быть журналист.
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