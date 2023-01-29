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Наместников против «Кингс»: передача и «+2» за 11:49. У него 11 очков в 46 играх

Наместников против «Кингс»: передача и «+2» за 11:49. У него 11 очков в 46 играх

Владислав Наместников сделал результативную передачу в матче с «Лос-Анджелесом». Форвард «Тампы» отметился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (5:2).

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