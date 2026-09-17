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Turkey Takes On Houthis? Any Support To Saudis Faces Huge Blowback

Turkey Takes On Houthis? Any Support To Saudis Faces Huge Blowback

Turkey Takes On Houthis? Any Support To Saudis Faces Huge Blowback Via Middle East Eye Turkey's new commitments to Saudi Arabia under the Mecca defence pact could increase the risk of Ankara being drawn into a confrontation with Yemen's Houthis, a development that could have significant consequences for Turkish supply lines to the Horn of Africa.

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