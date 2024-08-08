Логопед Анохина: работы в огороде принесут пользу для развития ребенка

Привлечение ребенка к работе в огороде или на клумбе может принести пользу для его развития. Об этом РИАМО рассказала учитель-логопед Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Елена Анохина.
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