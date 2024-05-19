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Захарова назвала цель приглашения Макрона в Грузию 26 мая

Захарова назвала цель приглашения Макрона в Грузию 26 мая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила своего французского коллегу Эммануэля Макрона посетить страну в День независимости Грузии — 26 мая для того, чтобы освободить Кавказ от советского ига и пророссийских настроений.

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