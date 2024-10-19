Товарооборот России и США достигнет минимума с 1992 года

Товарооборот России и США при сохранении текущих тенденций сократится по итогам года до 3,7 миллиарда долларов — самого низкого значения с 1992 года, при этом за время президентства Джо Байдена он упал в шесть раз, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы.