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Русская весна

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Товарооборот России и США достигнет минимума с 1992 года

Товарооборот России и США достигнет минимума с 1992 года

Товарооборот России и США при сохранении текущих тенденций сократится по итогам года до 3,7 миллиарда долларов — самого низкого значения с 1992 года, при этом за время президентства Джо Байдена он упал в шесть раз, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы.

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