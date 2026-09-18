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Мостовой назвал «Зенит» главным фаворитом чемпионской гонки

Мостовой назвал «Зенит» главным фаворитом чемпионской гонки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает петербургский «Зенит» главным претендентом на чемпионство в Российской премьер-лиге.

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