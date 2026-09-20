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Царьград

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Financial Times: контейнеровозы сократились на 94% из-за конфликта

Financial Times: контейнеровозы сократились на 94% из-за конфликта

Конфликт США и Ирана привел к 94% сокращению контейнеровозов в Ормузском проливе с 1 марта по 7 сентября.

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