Станислав Кузнецов: ИИ становится ключевым инструментом киберпреступников

Киберпреступность становится все более масштабной угрозой, а глобальная цифровизация усиливает этот эффект, заявил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в рамках круглого стола "Конвенция ООН против киберпреступности: актуальные вызовы и угрозы" на 34-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, сообщает пресс-служба Сбера.