Байден и Харрис провели совещание из-за атак в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вместе с экспертами по вопросам внутренней безопасности провели совещание, в ходе которого обсудили расследование теракта в Новом Орлеане и взрыв электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии