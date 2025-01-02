Байден и Харрис провели совещание из-за атак в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вместе с экспертами по вопросам внутренней безопасности провели совещание, в ходе которого обсудили расследование теракта в Новом Орлеане и взрыв электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.