Число погибших в пожарах в Лос-Анджелесе возросло до 24

По меньшей мере 24 человека стали жертвами масштабных пожаров в американском штате Калифорния. Об этом сообщают телеканал ABC News и агентство AP, ссылаясь на данные департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.
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