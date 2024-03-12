Медведев пробился в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев обыграл Себастьяна Корду и вышел а 1/8 финала турнира в Калифорнии. В Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) завершился матч 1/16 финала хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Даниил Медведев встречался с Себастьяном Кордой.