Мировое обозрение

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Российский "Зубр" впечатлил Британскую прессу

Российский "Зубр" впечатлил Британскую прессу

Как быстро сдулись все восторженные крики про то, что «НАТО в 5 раз сильнее России», «да у вас же ни одного авианосца нет», «капитализация Гугла больше, чем бюджет России» — и вдруг такой разворот!.

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