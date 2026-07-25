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Татар-информ

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«Ягодный Апокалипсис»: к чему приведет атака ВСУ на Wildberries

«Ягодный Апокалипсис»: к чему приведет атака ВСУ на Wildberries

Неделю назад ВСУ начали системно атаковать логистическую инфраструктуру Wildberries. На складах маркетплейса вспыхнули пожары, нанесшие ущерб не только самой компании, но и многочисленным продавцам, торговавшим на этой площадке.

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